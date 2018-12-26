男被控酒後性侵 因女方呻吟聲叫得太像「A片」獲判無罪

2018-12-26 15:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣施姓男子受邀參加朋友的求婚派對，席間認識另名女子小樂（化名），兩人酒後在房內發生3次性關係，不僅同意男方不用戴套，呻吟聲還大到「像A片」，但女方隔天醒來發現衣服被換過，指控施男性侵，宜蘭地方法院審結，認為施男罪證不足，判失男無罪。

判決書指出，施姓男子2016年11月間，受友人邀請到頭城某民宿參加求婚派對，席間認識被害人小樂，派對男主角有意搓合小樂、施男認識，施男見狀，加入小樂與友人的聊天場合。

沒多久，施男見小樂因飲酒過猛而情緒失控，隨後另與兩名蔡女、小樂到外散心，待小樂情緒平復後，才攙扶小樂回民宿2樓休息，施男在眾人離去後，獨自留在房內。

隔天凌晨零時許，施男與小樂發生3次性關係，但小樂醒來後發現自己穿的衣服被換過，施男則裸身躺在一旁，直覺被施男性侵憤而提告。

不過施男否認小樂指控，他表示，當時兩人意識都很清楚，發生關係前還有聊到小樂男友，兩人還有親吻、擁抱等舉動，一整夜兩人共發生3次性行為。

施男還說，當時他有向小樂說沒有戴套，她還說可以射在肚子上，且整個過程小樂都非常主動，甚至呻吟聲大到旁邊的人都聽得見，隔天還朋友還說「我們都有聽到」

宜蘭地院審理時，也找來在場友人作證，同行友人表示，小樂酒量不錯，當天民宿她們只喝啤酒，小樂約喝了3罐，意識還算清楚，看得出來精神不錯。

另名證人則說，當晚聽到房間傳來大聲呻吟聲，不少同行友人都有聽到，還特意躲在門外確認聲音，由於聲音很像A片，不像是含糊的說話聲，還有人聽到表情尷尬。

承審法官依據證人及施男說法，認為小樂當晚只喝3至5罐啤酒，並未多喝其他酒類，且與友人散步時，還能自行行走，依據所喝酒類、數量及經過時間，和上樓後情況，難以認定小樂當時已喝醉，且依兩人互動情況，小樂已至不能或不知抗拒的情況，認為事證不足，諭知施男無罪。

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