林金貴殺人案無期徒刑再審改判無罪 最高法院發回更審

2018-12-26 16:04

〔記者張文川／台北報導〕高雄市男子林金貴11年前被控槍殺運將，原已被判無期徒刑定讞，但今年8月再審改判無罪；案經上訴，最高法院今認為有多項證據當待調查，例如原審未實地勘驗，僅憑Google地圖資料即推論王金貴不可能在場，調查未盡，判決理由不當，今將原判決撤銷，發回高雄高分院更審。

2007年5月9日，高雄鳳山王姓運將遭槍殺死亡，警方循線逮捕林金貴，查出他行凶後離開現場，被監視器拍到畫面，後經3名目擊證人指證，加上林又提不出有利的不在場證明等證據，2010年最高法院判處無期徒刑定讞。

林金貴數度喊冤，去年4月間，冤獄平反協會發現，殺運將凶手「長髮蓋耳」，但林在案發前2個月理短髮，當時有拍大頭照，若頭髮欲生長2、30公分達長髮蓋耳，至少需1年，曾二度聲請再審被駁回，直到去年4月20日，始裁定准予再審並釋放，林被囚禁長達3116天。

檢方今年9月提起上訴，最高法院審理後認為，林金貴再審提出的照片，是否確定是案發前2個月拍攝的照片，尚有疑問，原審未詳加調查就直接依頭髮長短判斷林金貴不是行凶者。

且榮總的鑑定，並未以林金貴的後頸部的髮際線往下測量7公分進行鑑定，推估林的頭髮增長後是否可能與案發現場嫌犯的頭髮的長度相當？調查未盡。

最高院又指出，再審依Google地圖資料計算從案發現場到台南佳里須耗時1小時23分，而不採信王姓員警親自實測開車只要53分鐘的證詞，直接認定林金貴不可能在案發後1小時5分就出現在佳里區打電話，從而論斷王金貴案發時不在現場，法院未實際勘驗測試就憑推論判案，由於此案事涉重刑，攸關真相，法院並非不能調查，卻未盡調查釐清之責，有調查未盡的缺失。因此發回更審。

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