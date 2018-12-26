主管被控主導下屬跳槽到對手公司 空中英語怒提告

2018-12-26 15:19

〔記者溫于德／台北報導〕空中美語指控，葉姓業務部主任不僅違規跳槽到對手麥奇公司的「TutorABC」，還主導下屬集體跳槽，導致空中英語業務停擺，接連對葉提起刑事告訴並求償180萬元。先出爐的民事判決結果認為，業務員會跳槽是因被降薪4000元，駁回請求；至於刑事，同樣認定員工跳槽與葉無關，判決無罪。刑民均得上訴。

年逾而立的葉男被控，去年3、4月間，向多位下屬誆稱「業務部恐遭解散」，慫恿集體跳槽到「TutorABC」，導致空中美語業務停擺；而葉本身也於同年5月赴「TutorABC」擔任副總監，因是同類型公司，已違反到職時所簽競業條款，該條款載明「本人同意若離職，一年內不得就職以下定四家公司：麥奇數位股份有限公司（含其母集團Tutor Group旗下之任何公司）．．．」。

台北地院民庭法官認為，多名離職員工證稱，會離職是因被降薪所致，未聳恿的葉男則是幫下屬找到更好的出路，並未違反善良風俗或忠誠義務；此外競業條款中，只單方面限制葉離職1年內不得跳槽對手公司，卻未給予相應補償、對葉不利，認定該條款因此無效，加上葉的職位是空中美語台灣北區業務，與後來在「TutorABC」負責中國區線上課程並不衝突，判葉免賠。

但士林地檢署仍依離職員工證稱，「葉男除了幫忙介紹工作、還幫忙談好薪水，才決定跳槽」等語，認定葉已損害空中美語權益，依背信罪起訴。

葉男出庭時辯稱，空中英語調整薪資後，底下業務形同被減薪而求去，本身也會受到影響，自己離職時本來沒有規劃去麥奇公司上班，後來才轉職麥奇；葉也強調，並未慫恿下屬一同跳槽到麥奇，或是幫忙談妥薪水。

士林地院刑庭審理後認為，下屬跳槽確實與薪資調整有關，或早有職涯規劃、家庭因素等，縱使葉男有與下屬討論薪資條件、工作發展性等，也屬同事間彼此交流業界發展範疇，因而採信葉的辯詞，判決無罪。

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