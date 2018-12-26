男子登山跌倒撞頭 生命垂危急救中

〔記者彭健禮／苗栗報導〕來自桃園市的43人健行隊伍，今天中午到苗栗縣公館鄉釋迦山走步道，其中67歲劉姓男成員，爬到第800個步道階梯時滑倒，頭部撞上階梯陷入昏迷，失去呼吸心跳，其他成員立刻施做心肺復甦術，並通報苗栗縣政府消防局搶救，送苗栗市大千醫院急救中。
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