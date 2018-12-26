愛慕鄰居好身材女大生 色男架梯趴窗偷窺更衣

2018-12-26 14:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕廖姓男子愛慕剛搬來的20歲崔姓女大生，從住宅後方防火巷，爬梯至崔女住處窗口，打開手機手電筒功能，偷窺崔女換衣服。基隆地院認為廖觸犯妨害秘密罪判罰他6萬元罰金。

判決指出，廖姓男子去年12月間，趁深夜崔女入睡時，從住處後方防火巷，架梯爬上崔女出租的套房窗戶，開啟手機手電筒功能，偷窺崔女換衣服、睡覺等作息。

廖一連三次，以此手段偷窺崔女作息，直到崔女發現發現窗外有亮光，才驚覺遭人偷窺；經通知房東調出監視器，果真有名男子趴在浴室窗戶外偷窺，立即報案。

警方過濾房東提供的監視器發現，崔女的廖姓男鄰居，分別在去年12月16日、19日與21日的深夜12點，晚上8點與深夜10點，趴在窗戶偷窺崔女。

警方查扣廖的手機發現照片檔案與視訊檔案內，有多張照片與視訊檔案的刪除紀錄，查無崔女的照片或視訊檔。

廖則否認偷拍，辯稱要抓小偷，才把樓梯架在牆上，但檢方認為他心虛，才刪掉偷拍崔女的照片與視訊檔。

檢方認定，廖朝屋內拍攝崔女隱私，無故以照相或錄影竊錄他人非公開活動，觸犯妨害秘密罪，將他依妨害秘密罪嫌起訴。

法院審理認為，查無料偷拍證據，但仍認定廖打開手機手電筒功能，偷窺崔女更衣、睡覺等作息，仍觸犯妨害秘密罪「窺視非公開活動」，廖一共偷窺崔女3次各判處拘役30天，合併執行60天，得易科6萬元罰金。

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