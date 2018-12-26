高志鵬收賄關說判刑4年半定讞 三重立委將補選

2018-12-26 14:31

〔記者張文川／台北報導〕12年前民進黨立委高志鵬被控與助理收賄關說，台中高分院更二審前年11月依貪污治罪條例判刑4年6月；最高法院今駁回上訴，全案定讞，高志鵬必須入獄。

最高法院已通知檢方啓動防逃機制；他的立委寶座也將不保，三重區域立委將補選。

此案歷審判決反覆，一審判刑5年半，二審認為國有土地讓售「非立委職權」為由改判無罪，更一審法官又採「實質影響力說」，改判7年6月；更二審因適用速審法「審理逾8年應減刑」的規定，減刑改判4年半，昨終告確定。

最高法院認定，高志鵬在此件國有地「先租後售」的承租、購買時有2次請託關說行為，並獲取50萬元酬勞，圖利自己與業者，更二審因此依圖利論罪，並未違誤法令。

最高院指出，「圖利罪」的構成要件，是「利用職務機會」圖利自己或他人，高志鵬利用擔任立委的機會關說，從而獲利，因此構成圖利罪；圖利罪要件與「收受賄賂罪」不同，與「職務行為」、「實質影響力」之說沒有關聯。

判決指出，台中市羅、陳姓等業者得到台中市旱新段805號國有地，已獲准興建市場，如果申請租用後來可辦理價購取得，不論自用或轉售都有利可圖，但承租不成，2006年12月間，由羅某請託高志鵬國會辦公室副主任姚昇志，希望立委向國有財產局關說承租。

2007年2、3月間，高、姚分別向國產局長及副局長提起此事，4月間獲該局同意租用，被查出陳「依約定」將200萬元現金交給姚，姚收下後私自挪用150萬元，再以「南投阿德」政治獻金名義，捐款50萬元交給高的立委辦公室林姓助理。

案經南投地檢署起訴，姚到案後坦承犯罪，並轉為污點證人繳出150萬元賄款。但高否認犯罪，辯稱不知有「約定200萬」之事，但確實有收到「南投阿德」政治獻金，一審依圖利罪判高5年6月、姚2年4月，上訴台中高分院二審，法官認為國有地讓售、租賃非立委職權，就算確有拿到錢，只構成品德非議，改判兩人無罪。

更一審則引用前總統陳水扁涉二次金改案時，最高法院採用的「實質影響力說」，認定立委身分對國產局有審查預算等實質權力，對首長關說會有實質影響力，重判高判刑7年6月、褫奪公權4年。

更二審改判高志鵬對於非主管及監督之事務，明知違背法律授權之法規命令及職權命令，利用職權機會及身分圖自己及其他私人不法利益，因而獲得利益，處有期徒刑4年6月，褫奪公權4年，姚判1年4月，褫奪公權2年。

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