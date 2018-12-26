專欺負同一名按摩女 甩棍強盜判刑8年

2018-12-26 14:02

〔記者王定傳／新北報導〕男子莊駿凱今年4月到一名武姓按摩女的工作室按摩後，藉故離開，未支付費用，隔月又上門想免花錢按摩，被視破身分後，亮刀嚇人，經武女勸說才離開，不料，6月間，他竟三度上門，直接拿甩棍打人，強盜3000元現金，新北地院依攜帶兇器侵入住宅強盜、剝奪他人行動自由等罪，判他8年徒刑，其中6個月得易科罰金。

檢警調查，今年4月間，莊男前往武女個人工作室按摩後，佯稱要以電話通知朋友到場付款，藉口拖延，再趁機溜走，詐取1500元按摩費。

隔月26日，他又找上武女按摩，抵達後，武女識出其身分，開口索討上次按摩費，且欲打電話求援，莊男情緒失控，亮水果刀抵住武女胸口，命她放下手機、不許動，限制武女行動自由1小時，經勸說後才趁隙離開。

不料，6月16日凌晨2時許，武女見到莊男竟三度上門，打算把門關上，卻遭莊男以蠻力強行推開；莊男隨後拿甩棍毆打武女，以保護費名義向武女索討6000元，並強行從武女皮包中拿走3000元現金。

此外，莊男還曾闖入魏姓朋友住處，盜走他筆電後變賣得手17000元；法院認為他犯詐欺得利、侵入住宅竊盜、剝奪他人行動自由及攜帶兇器侵入住宅強盜4罪，判刑8年，其中6個月得易科罰金，可上訴。

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