開車被普攏共水電工撞 他反因酒精代謝不完全被送辦

2018-12-26 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子昨晚在住處獨飲高梁酒，今天上午開車準備到工地上班發現酒精還未代謝完全，唯恐酒駕情事露餡沿途小心謹慎緊握方向盤，未料行經西屯區一處路口卻被騎車闖紅燈的水電工撞上，反讓處理警方聞到酒味酒測超標送辦，讓陳男哀嘆不已說，無端被撞還吃上公危官司，這下得做白工好幾個月了。

台中市第六分局西屯派出所今天上午8點多接獲報案，轄內經貿路與經貿九路口發生一起交通事故趕往處理，發現一輛自小客與另輛機車碰撞，「是他來撞我的」，34歲自小客柯姓駕駛向警方說，當時開車沿經貿九路往南行駛並在該路口停等紅燈，綠燈啟動時就被闖紅燈的該輛機車撞上自小客左側車身。

而連人帶車倒地的49歲陳姓機車騎士雖輕傷未送醫，但從事水電工的他顯然受到驚嚇表示，當時沿經貿路二段直行，行經該路口不知何故與自小客碰撞；警方初步調查發現係陳男闖紅燈釀成這起車禍事故，但此時卻聞到柯男身上散發出濃厚酒味要求酒測。

結果柯男酒測值0.32毫克，因超過法定標準值將他帶回偵辦，柯男警訊中滿臉無辜說，昨晚在住處獨飲了3杯高梁酒就去睡覺，今天一早醒來發現還有酒味，但因趕著要到工地上班還是決定開車出門，唯恐酒駕情事露餡沿途小心謹慎緊握方向盤，未料無端被撞讓酒駕情事曝光，令人無言；警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌送辦，再進一步釐清事故發生原因及責任歸屬。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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