指示員工竄改健康食品有效期限 生技老闆緩刑2年

2018-12-26 14:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市景澤生物科技公司的謝姓負責人（50歲），從2013年起購入「景固力」、「金醒好」等健康食品，卻沒有全數售出，他指示員工把逾期產品更換包裝，竄改成未過期的商品販售，被調查局中部地區機動工作站查獲法辦，台中地院認為他坦承過錯，依詐欺罪判刑1年，宣告緩刑2年，條件是支付公庫12萬元，可以上訴。

判決書指出，謝男是景澤生物科技股份有限公司的負責人，他從2013年7月起，陸續向多家廠商，購入健康食品「景固力」3萬顆，「水解膠原蛋白原料」兩批，製造成「巧儷（巧立）膠原蛋白」、「愛美儷膠原蛋白」，另購入「金醒好」健康食品一批，以及「維力康-B50」、「敏速康」、「新甘寶」、「補鈣優」及「歐青素」等產品，卻沒有在保存期限內全數銷售。

謝男指示賴姓女業務經理等4名員工（緩起訴處分），將上述過期商品更換包裝或有效期限標籤，偽造成尚未逾期商品販售，法務部調查局中機站於去年7月13日搜索倉庫，查獲上述逾期重新包裝的商品，移送地檢署起訴。

台中地院認為，謝男為求一己私利，罔顧消費者權益，明知所販賣的商品逾期，竟指示員工將商品上有效日期偽造成未逾期，使下游廠商誤信該商品仍在效期內，影響交易秩序，但謝男無前科又坦承犯錯，也配合將商品下架，並向經銷商收回商品，顯示他有悔意，雖依詐欺罪判刑1年，但宣告緩刑2年，條件是向公庫支付12萬元。

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