台中機場槍殺案 警方鎖定蔡姓嫌犯追查

2018-12-26 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕平安夜，台中國際機場前的暗巷傳出槍響，51歲蔡姓男子被槍殺身亡，檢察官昨驗屍，確認死者被開5槍，身上留下9個傷口；警方表示，死者生前疑有躁鬱症狀，常無故罵人，曾與前鄰居蔡嫌發生口角，可能導致蔡嫌懷恨而行兇，蔡嫌曾有擄人勒贖前科，目前已逃逸，警方正全力追緝蔡嫌到案。

本月24日傍晚5點多，51歲蔡男買便當回家，機車才停在台中機場前的沙鹿區中航路一段289巷口，準備走路返回距離10餘公尺的住家，結果遭到槍擊，蔡男驚嚇逃跑約3、4公尺後不支癱坐在地面，嫌犯見狀再上前補槍，蔡男前胸及後背共被打了5槍，在前胸留下6個傷口、背後3個傷口，經家人發現後送醫不治。

警方過濾附近監視畫面，鎖定有擄人勒贖前科的蔡姓男子（49歲）涉有重嫌。警方表示，蔡嫌與死者曾為鄰居，後蔡嫌搬離，居無定所，死者生前疑有躁鬰情形，精神不佳，常無故亂罵人，日前曾與蔡嫌發生口角，疑因此埋下殺機。警方目前正積極追捕蔡嫌到案中。

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