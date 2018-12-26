15票之差贏選戰 士檢查出他行賄3次

2018-12-26 14:00

〔記者溫于德／台北報導〕九合一選舉上月24日雖已結束並公告結果，但士林地檢署查賄行動未停歇；贏15票的新北市石門區石門里長當選人施宗南，被查出以一票1000元涉嫌賄選，11月28日發動搜索並傳喚里民到案說明，法官裁定10萬元交保。全案日前偵結，施被認定賄選行為有3次，已違反公職人員選舉罷免法，被起訴。

依據中選會公告結果，施宗南以569票擊敗554票的劉啟祥，但施若被法院判決當選無效確定，劉可望遞補。

起訴指出，施宗南賄選行為有3次。首先是在11月中旬某日下午3、4時許，施前往江姓里民家中，交付對方2000元，要求江及其母親江把票投給他；同樣在11月中旬某日，但時間點是晚間8、9時許，施前往余姓里民家中交付5000元，要求余及其家人共5人均把票給他。

第三次則是11月15日上午9時30分前某時，施宗南開車恰遇在推回收車的鄭姓里民，隨即邀約回他家收取回收物資，並準備交付數千元現金給鄭，請鄭及其具投票權的3名家人將票投給他；但鄭說，「我跟你（指施）老婆是同學關係，不能收錢」，隨即離去。

施宗南到案後雖承認有交付金錢，但否認是為買票；檢察官偵查後不予採信，仍認定施已違反選罷法第99條之對於有投票權之人，行求（指候選人提供賄賂或不正利益，期望選民接受）、交付賄賂，提起公訴。

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