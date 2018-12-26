果粉小心！連鎖「蘋果」維修門市 零配件全是中國仿品

2018-12-26 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈4間號稱連鎖「蘋果」維修門市，除宣稱使用蘋果原廠零件並在拍賣網站標榜與apple store線上商店販售商品相同，以真品售價2到3折低價吸引買家，實則全都是來自中國的仿冒品，保二總隊刑警大隊偵查二隊上門查緝查扣充電器、傳輸線、耳機、觸控面板、排線等2千多件仿品，侵權市值達500萬元，訊後全案依詐欺、商標法送辦。

警方日前接獲檢舉，有不肖業者在逢甲商圈開設多間號稱連鎖「蘋果」維修門市店面壟斷市場，並在「奇摩、露天、蝦皮」等拍賣網站刊登號稱與apple store線上商店所販售商品相同，且強調「保正原廠，原裝正品」皆通過測試取信買家。

警方喬裝買家到實體店面購買商品發現，該項測試僅是測試線材的傳導性非原廠測試，且於店面販售時則聲稱商品為平行輸入，以真品2到3折低價吸引買家，市價990元的充電器，業者只賣200元；590元的1公尺傳輸線只賣180元；990元的2公尺傳輸線只賣220元，但仔細看包裝盒的印刷比較粗糙，傳輸線的捆綁方式也不同。

經確認是仿品警方上門查緝搜索，當場在4處店面查獲2139件仿冒iPhone商品，除了大量傳輸線、充電器外，還有原廠不會在市面上流通的排線、觸控面板、背蓋、電池等零件，通通都是假貨，侵權市價達500萬元，帶回38歲黃姓業者與吳姓（36歲）、陳姓（女，28歲）員工偵辦。

警方查出黃男4年前開始從中國進口大批蘋果iPhone零配件販售，每月獲利至少10萬元，保二刑大偵二隊副隊長林家柱強調，使用仿冒充電器、傳輸線甚至更換電池或排線，可能造成手機過熱導致起貨甚至爆炸，也提醒民眾來路不明的iPhone零配件恐會造成手機故障，不得不慎。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/