中生共諜案開庭 檢、辯為監院糾正報告吵翻天

2018-12-26 13:21

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新黨青年幹部王炳忠等人涉違反國家安全法「為敵發展組織罪」，今開庭傳喚新科台北市議員侯漢廷、新黨幹部林明正出庭，檢、辯雙方為了監察院日前糾正法務部的調查報告針鋒相對。

辯護律師認為，檢方以證人身分搜索詢問林明正，再轉為被告，違反正當法律程序，侵害人權；蒞庭檢察官反駁，監院報告是通案檢討，監委從未調閱此案卷證調查，報告結論與本案無關，應回歸本案，讓證據說話，還批律師「拿著雞毛當令箭」。

林明正的律師李恬野在辯護時說，此案違法搜索、扣押，以證人身分詢問林明正等人，對證人疲勞訊問又不能有律師陪同，之後再轉為被告，監察院已在本月12日通過糾正法務部在案。此語一出，引發檢辯戰火。

檢察官回應，事實不容混淆，真相應被釐清，「在座大律師們有看過監察院報告嗎？」看過報告就知道爭點在哪，檢察官辦案時不可能未卜先知，要依證據發展下一步偵查動作，搜索、扣押都走合法程序，有法院票令，北院也曾裁定表達搜索扣押程序合法，疲勞轟炸之說則是事後揣測，詢問當下是平和的。

林的律師魏憶龍當場拿出一本監察院調查報告說他已經全部看過了，報告內有兩頁寫王炳忠等人被搜索案，最後結論就是違反正當法律程序，侵害基本人權，顯有違法，因此糾正法務部，要求確實改善，「檢察官取巧玩法，不覺得可恥可笑嗎？」

檢察官再回，監院報告內容與事實不盡相符，檢察官辦案有現實考量，絕對不是明知要以被告身分辦，卻故意先以證人身分搜索詢問，此報告是通案檢討，並非針對本案，監察院從未調閱過本案卷證， 辯護方要指責檢方取證程序不法，應回歸本案拿出證據，而不拿著監察院這份報告，來亂指誣檢方搜索過程，「拿雞毛當令箭」。

侯漢廷的律師加入戰局，承認她沒看過監院報告，但她已看過全案卷證，還做了交叉比對，認為檢方搜索詢問程序確實有違失，對於檢方指「雞毛當令箭」的說法表示抗議。

檢方澄清從未說律師們沒看過報告，而是要強調報告不是針對本案，魏憶龍強調「糾正文的重點是在檢方程序違法、侵害人權」，檢察官回嘴說「重點在證據」，魏又說「現在是在辯論程序嗎？要辯就來辯啊！」雙方相持不下，法官李佳靜要求雙方要徵得法官允准後再發言，不要你一句我一句，才結束爭論。

經查，監委王美玉在此糾正案的記者會中指出，她是因為王炳忠遭搜索案而開始調查「檢方他字案強制搜索」的情況，是對於「現象」的調查，與法院審理中的案子無關，因此糾正案文中，也將王炳忠案拿掉。

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