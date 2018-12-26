毒品的密語是什麼？這份起訴書告訴你....

2018-12-26 13:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市26歲男子呂榮偉，涉嫌在今年9月透過網路販賣毒品愷他命與毒咖啡包，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例起訴，有趣的是，起訴書中列舉毒品的代號密語，包括「彩虹妹妹800」、「兩人份套餐2300」、「玉米濃湯900」，揭露了販毒者與毒蟲之間的暗語。

起訴書指出，呂榮偉加入名為「麥味登」販毒集團（與知名連鎖早餐店同名），透過微信刊登販售毒品的訊息，包括「兩人份套餐2300元」、「四人份套餐4300元」、「六人份套餐6300元」、「八人份套餐8300元」，以及「十人份套餐10300元」，上述密語中，「兩人份」、「四人份」指的是凱他命重量（公克）的代號，兩人份是指2公克，十人份則是10公克，後面數字則是價格。

至於添加多項毒品或藥物的毒咖啡包，代號密語則是「彩虹妹妹」、「NEW吉拿棒」、「玉米濃湯」，價格每包為600至900元之間。

警方於今年9月16日下午，透過微信聯繫呂男，佯裝要購買愷他命1公克與毒咖啡包4包，雙方於中市南屯區大墩16街與大容東街路口面交時被捕，警方進一步在他駕駛的車內查獲愷他命1包、兩種不同包裝毒咖啡4包，以及販毒所得3萬元，檢方認為他觸犯毒品危害防制條例，販賣第一至四級毒品，最高可處死刑、無期徒刑。

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