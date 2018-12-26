指姦女子並要求對方打飛機 男子判刑3年8月

2018-12-26 12:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子2017年間透過網路認識A女，同年6月23日晚間騎車前去載她到偏僻產業道路，先強吻她、撫摸她的胸部、陰部並指姦後，再要求A女撫摸他的生殖器直到射精，桃園地方法院今依妨害性自主罪判處他3年8月有期徒刑。

2017年6月間，陳男在網路臉書將A女加為好友後，向A女假稱要介紹李姓友人與她交往，再自己假冒李姓友人向A女要通訊軟體帳號後，頻繁與A女聯絡。

同年月23日晚間7點多，A女到八德區興仁夜市逛街，陳男再假冒李姓友人身分，告知A女說：「我請吳姓友人騎車去載你！」法官說，陳男非常狡猾，想要以此手法，讓A女誤會前去接她的男子是陳男的朋友的朋友，與陳男毫無關係。

A女搭上陳男的機車後，陳男就載她到偏僻產業道路，停下車後先強吻A女，再撫摸A女的胸部、陰部，並將手指插入對方陰道，法官調查，陳男還威脅A女：「如果不幫我打手槍，我就不載你回家。」強逼A女撫摸他的生殖器直到射精後，騎車逃逸。

還好A女記下他的機車車號，向警方報案，警方追查他到案函送桃園地檢署依妨害性自主罪嫌起訴陳男，桃園地方法院調查後，今天判處陳男3年8月有期徒刑。

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