為了200元砍死20年老友 莽男判刑15年定讞

2018-12-26 12:23

〔記者張文川／台北報導〕新竹縣34歲男子江志傑，去年為了200元，與認識近20年的胡姓好友起口角，竟持預藏西瓜刀，朝胡男頭部、頸部、胸部猛砍5刀，其中1刀割斷胡的氣管和頸動脈傷重不治，高等法院今年10月依殺人罪判江15年徒刑、褫奪公權10年；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，江志傑與大他3歲的胡男，從高中時代就是好朋友，相識近20年，經常一起喝酒、打撞球，去年因瑣事時常發生口角；去年8月1日，胡用200元紙鈔丟江男，兩人吵架衝突，胡不斷對他言語挑釁，江憤恨難平，隔天約他晚上到兩人常去的撞球館調解，但卻是預謀殺胡洩憤，事先買好的西瓜刀藏在撞球館。

8月2日下午，江男先抵達撞球館守候，胡男抵達後低頭滑手機，江男趁胡毫無防備之際，持西瓜刀小跑步衝到胡身後，先朝他頭部猛砍1刀，胡男倒地，江男再上前朝他胸、頸連砍4刀，致命一擊是咽喉處的20公分刀傷，胡的氣管、頸動脈全被割斷，江逃離現場，自知法網難逃，折返現場投案。

審理時，江男坦承殺人，但辯稱不是預謀殺人，事先購買西瓜刀放在撞球場是為了防身，並非預謀殺害胡男，是因胡男當時出口辱罵他，他才萌生殺意，請求從輕量刑。

新竹地院一審、高院二審都將他判刑15年徒刑、褫奪公權10年。最高法院認為原審事實認定與適用法條都沒疑義，量刑也合理，今駁回上訴，全案確定。

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