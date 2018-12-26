心虛丟包毒品好心疼 回頭撿被埋伏警活逮更心碎

2018-12-26 12:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子開車攜毒外出違停，從後照鏡看到警車靠近先一步下車快步閃進附近暗巷，還趁機將一包K他命丟包路旁企圖逃避查緝，但一舉一動早被眼尖警方直擊不動聲色埋伏，趁著黃男隨後折返準備撿拾K毒時當街逮人，還在車內起出K盤送辦。

台中市警局保安大隊第二中隊中隊長賀雲生上週帶班巡經文心路時，發現一輛自小客違停在人行道上趨前盤查，此時21歲的黃姓駕駛看到警車靠近，立即打開車門並快步轉入附近暗巷，並趁隙將身上的一包毒品丟棄路旁，以為此舉神不知鬼不覺，可以逃避員警查緝。

但整個丟包過程早被警方看在眼裡，研判自小客還在現場，黃男折返開車機率相當高，索性不動聲色在自小客附近埋伏，此舉果然讓黃男失去戒心折返，就在他彎身準備撿回丟包K毒時現身一擁而上逮人，當場人贓俱獲，嚇得黃男渾身發抖坦認。

警方隨後又在車內發現K盤將他帶回偵辦，黃男警訊中供稱，稍早躲進暗巷原想先行離開，因為捨不得剛買的K他命才又折返撿拾，沒想到被守株待兔警方查獲，哀嘆自己真是因小失大，得不償失；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查毒品來源。

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