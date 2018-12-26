南投警飛象過河 破獲紫南宮錢母「假貨」

2018-12-26 12:07

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接「豬」年到來，南投縣竹山鎮紫南宮日前對外宣布，2019豬年首波「招財錢母」發放活動，將於明年元旦登場，不料，網路竟出現仿冒紫南宮錢母的假貨，令南投縣警察局竹山分局十分重視，立即展開緝捕行動，並順利將居住在台北市的黃姓嫌犯逮捕到案，當場也查獲仿冒紫南宮「金、銀錢母套幣」總共83套，訊後，依違反商標法移送法辦。

素有「神明銀行」之稱的竹山鎮紫南宮，每年發放生肖招財錢母時，總吸引絡繹不絕的信眾前來排隊領取，竹山分局員警在執行網路巡邏時，赫見有網站以「紀念幣小鋪」為名，在網路公開拍賣紫南宮錢母，警方隨即成立專案小組展開查緝工作。

專案小組成員歷經半個月來監控，今見時機成熟，便持法院核發的搜索票，前往台北市黃姓男子住處進行搜索，結果查獲仿冒紫南宮「金、銀錢母套幣」83套，黃某在偵訊時供稱，每套售價新台幣350元，目前已售出32組，訊後，依法予以究辦。

南投縣警察局竹山分局長鄭有益指出，黃嫌仿冒的錢母與紫南宮發行的錢母相識度相當高，若未一起比對恐難分辨真偽，過去也曾有不肖人士藉機牟利，此次有賴專案人員適時查獲，避免爭搶錢母熱潮讓不知情民眾誤認是廟方發行進而訂購衍生爭議，同時籲請前來紫南宮參拜或領錢母的民眾，務必注意隨身物品，免因人多成為竊嫌覬覦對象，如發現可疑人或不法情事，可立即向警方反映或撥打110報案，共同維護社會治安。

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