涉中生共諜案 侯漢廷就職議員第2天跑法院：不認罪

2018-12-26 12:05

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今年6月依國家安全法發展組織罪嫌，起訴新黨青年軍幹部王炳忠、侯漢廷、林明正、王父王進步等4人，台北地院今開庭，首度傳喚侯漢廷、林明正到庭，如今侯漢廷已搖身一變成為台北市議員，昨天剛就職，上班第二天就上法院，他和林明正都否認犯罪。

法官兩週前已傳喚另2名被告王進步、王炳忠父子進行準備程序，今續傳王、侯2人，4人皆採無罪答辯，不認罪。

侯漢廷答辯說，「我的政治理念是兩岸終極統一，但不代表我支持共產黨政權，也不代表我會為共產黨做事，因為台灣是我的家園，中華民國是我的國家，中國是我的文化、民族的認同，國家是永久的，任何政權都是一時的」，他批檢方「先射箭再畫靶」，把他關於兩岸交流活動草率粗暴地認定為意圖危害國家安全與社會安定，起訴書內看不出他有危害國家的意圖，更沒沒發展組織的行為，所以不成立犯罪。

林明正則說，他是正港台灣人，祖先清朝就來到宜蘭，他認為台灣人就是中國人，只有兩岸和平統一，才能和大陸搭上民族復興的列車，同步前進，所以他加入新黨，積極參與中華兒女學會、中華講武堂、台大中華復興社等社團活動，希望為和平統一盡一份心力，中華講武堂是為了新黨而成立，這些社團都是早於周泓旭來台之前就已成立。

至於檢察官控他交出4個現役軍人資料給周泓旭，林明正答辯說，4位軍人當中，有1位是他國中就認識，2位是服役時認識，1位是在政大教官事件後，主動到臉書和他聯繫，沒有軍人被吸收運用，也沒有洩漏機密，檢方起訴書也稱此案未涉國家機密。

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