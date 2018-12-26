東森旅行社爆：5團153名旅客全買單程機票

2018-12-26 11:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南向觀光驚傳史上最大規模越南團旅客逃脫事件，5團153人落跑到只剩1名領隊，如今卻爆出這100多位越南旅客全都是買單程機票入境，且越南當地組團社也知情，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶今天代表東森旅行社出面指出，觀宏專案未明確規定旅遊團來台一定要購買來回機票，而該組團社警覺性也不夠，才會讓事情演變至此。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這次脫團事件是重大、非常嚴重的事情，自己在業界服務超過40年經驗，過去處理中客落跑多次也沒有過這麼嚴重，政府和業者現在都應該共同面對，因為人蛇集團已經看出觀宏專案的漏洞。

據東森旅行社提供資料顯示，東森旅行社此次接待的越南團一共5團153人（含領隊）1團21日下午6點從小港機場入境，23日上午8點就發現有3 名團員脫團，當晚就通報警方處理，並報交通部觀光局、移民署和外交部領事事務局，接著24、25又陸續發現其他團員失聯；另外4團23日在小港機場落地後當晚入住國際星辰飯店，沒想到隔天上午集合時就發現128人全數落跑。

許高慶還原事發經過，他說，旅行社在接待旅客入境時就發現機場有幾個越南人盯上他們，且當場就要把旅客帶走，旅行社人員一路戒備，到下榻飯店後趕緊將旅客送進飯店，並全程盯到半夜12點，沒想到隔天早上集合時就發現有3人在半夜跑走；第二團的狀況也一樣，旅行社同樣在機場就被人蛇集團盯上，到了飯店後甚至發現已有越南人在等候，領隊甚至和越南人爭吵，拒絕他們將旅客帶走，但飯店外面早有大批車子等候要將人帶走，上演集體大逃亡。

許高慶說，第一時間有旅客落跑時就通知警方到現場，但問題是這些旅客持合法簽證入境，現場也沒有任何違法行為，警察根本無法執法，旅行社只能眼睜睜看著所有團員落跑，脫團的人裡面甚至還有冒充的假領隊，最後只剩下一名真的越南籍領隊沒跑。而原本這5團預計有200多人要入境，最後因為機位不足，所以只入境153人，若當初200多人都入境，後果不堪設想。

許高慶表示，政府為推動新南向政策，吸引更多觀光客，所以放寬部分國家簽證措施，這沒有問題，但是越南落跑的情況確實比其他國家更嚴重，這次明顯有人蛇集團在背後操控，這已超過旅行社能面對的範圍，而且觀宏專案已實施一陣子，早已被被非法集團看出破綻。

許高慶說，觀宏專案確實存在一些漏洞，例如這次5團153名團員全都是購買單程機票來台，組團社事先知情，但台灣接待旅行社都是要等旅行團到當地才會開始看有沒有回程機票，但連機票都來不及看，人就跑了。許高慶坦言，該組團社讓100多名旅客買單程旅票，顯然警覺性不足，政府該要正視政策漏洞。

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