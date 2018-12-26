高齡長輩警所報佳音 孫輩警溫馨大字報提詞…

2018-12-26 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個慈善基金會為了讓更多人重視老人高齡及失智議題，一群高齡長者前天在志工陪同下至派出所，在志工指揮下唱起台語版耶誕歌，志工們怕這些爺爺奶奶忘詞還特別製作大字報，報完佳音還高興分送糖果，讓孫輩警直呼，好特別的耶誕節。

位在台中市北區的「財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會」，為推廣友善的社區 環境，特別在今年耶誕節前夕辦理【聖誕愛有你-真愛寶貝報佳音】 活動，希望讓更多人重視老人高齡及失智議題。

而該基金會傳愛的首站就是第二分局永興派出所，當天下午在冬陽烘托下，一群約20名的高齡長輩或由志工推輪椅或陪同緩慢行走至派出所，頭載聖誕帽、臉上帶著慈祥愉悅的笑容，在志工指揮下唱起台語版耶誕歌，志工們怕這些資深聖誕老公公及老奶奶忘詞，還特別製作大字報讓這些長輩們能無負擔的快樂高歌。

報完佳音後長輩們還高興的對現場執勤員警及志工分送糖果，讓原本繁忙的警察同仁，暫時停下手邊的工作享受這些阿公阿嬤親送的糖果，孫輩警直呼好特別的聖誕節。

這群原本是讓家人擔憂的長輩，卻能在志工陪同下以行動力將自己對社會的關愛傳遞出去，還能過著優雅、尊嚴、自主、快樂、關懷、健康的有所依高齡生活；警方為感謝這些長者溫馨的傳愛，也回贈該基金會一些文具宣導品，現場氣氛和諧歡樂。

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