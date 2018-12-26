中影增減資案被控涉背信 蔡正元獲無罪定讞

2018-12-26 10:23

〔記者楊國文／台北報導〕前立委、前中影董事長蔡正元被訴辦理中影現金增資、減資等案涉背信，獲不法利益635萬元，一審以議案是在董事會決議通過，有法律依據，判他無罪，檢方上訴高等法院，高等法院審理時，蔡否認犯罪，庭後意有所指表示「有人認為我擋人財路，一路追殺」，但未說明細節，高院認定蔡罪證不足，今駁回上訴，無罪定讞。

蔡正元今上午未到庭聆判，無法得知他對判決看法。

檢方起訴指控，蔡正元涉於2006年5月至2007年7月擔任中影董事長期間，在董事會主導辦理現金增資發行普通股300萬股，使認股人得以遠低於每股淨值的每股10元價格認股，且認股人只要在這次辦理資本公積轉增資再辦理減資之前認購，每股可退回減資款13元，認股人除可獲得每股3元的減資利潤，並可無償取得中影股份；據調查，蔡正元自身認購15萬股，其所掌控的阿波羅投資公司認購196萬6780股，獲得每股3元的價差，不法利益共635萬元，依背信罪起訴蔡。

士林地院審理認定，議案是在董事會決議通過，有其法律依據，沒有證據顯示蔡正元為自己利益主導作成，判蔡無罪；檢方不服提起上訴。

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