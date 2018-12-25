警政署長全台咖啡會 今天下午到桃園聽基層心聲

2018-12-25 22:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了解第一線基層員警心聲，警政署長陳家欽今天下午造訪桃園，並前往桃園警分局同安派出所與員警面對面會談，對於員警接連提出事故處理車輛汰換、加班費加給等議題，陳家欽都一一傾聽基層心聲，並給予答覆。

座談會開始，陳家欽即表明，此次座談會是為能多聽同仁的意見，所以會「少講話，多傾聽」，請員警踴躍發言說出心裡話，也幽默的說咖啡、水果及蛋糕是自己請客，讓場面瞬間輕鬆不少。

員警也陸續提出事故處理車輛汰換、加班費加給、案件調閱金融機構監視器畫面時效及警政App系統等許多問題，陳家欽在聽完問題後都立即答覆，至於涉及法規制度變更的問題，他則說將依其可行性探討。

陳家欽說，藉由與同仁座談的溝通平台，不僅讓他可瞭解同仁的需求與困難，也可使同仁明白警政署推行警政改革的做法，希望透過良好的互動溝通讓大家互相理解、互相體諒。

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