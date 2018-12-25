廉政肅貪、反洗錢有成 20檢察菁英入圍檢察長升官圖

2018-12-25 22:49

〔記者楊國文、錢利忠／台北報導〕法務部檢審會明將討論備受法界矚目的檢察首長人事案，因目前有10個首長缺額，經9位民選檢審委員經逐一討論，確定將提出廉政署長朱家琦、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞等20名適任檢察首長建議名單，將送交檢審會議通過後，報請法務部長蔡清祥就其他一、二審檢察首長人事案，進行相關人事調動。

法務部這波檢察首長異動，是因應士林、彰化、台中、嘉義等4個地檢署檢察長即將任滿6年任期，此外，廉政署長朱家琦也將任滿6年、行政執行署署長及法務部主任秘書均出缺，加上有3位檢察長分別申請退休、離職等，共有10個首長缺額，也將連動到其他首長的異動，因此展開相關人事作業，檢方透露，很可能有1位倦勤的高分檢檢察長會有人事異動，此次預期在明年一月初底定，不受外傳內閣異動的影響。

經近日及今日民選的9位檢審委員召開多次檢審會的會前會，列入討論的人選共有46人，今下午，人在南部的法務部長蔡清祥還特地北上與會致意，檢察總長江惠民、法務部政次陳明堂、常次張斗輝也排除萬難短暫與會，顯示對此項檢察首長人事案的重視。

經民選檢審委員逐一討論，並經多輪投票後，今晚確定有廉政署長朱家琦等20名檢察首長建議名單，將送交明天法務部檢審會會議通過後，送交法務部長蔡清祥圈選。

入圍檢察長名單者有：羅建勛、朱家崎、林邦樑、林慶宗、洪培根、陳傳宗、郭棋湧、林豐文、繆卓然、葉淑文、林嚞慧、余麗貞、洪信旭、黃謀信、李嘉明、張曉雯、汪南均、洪家原、蔡宗熙、俞秀端等20人。

現、前任檢察長者，有司法官訓練所23期結業的前行政執行署副署長羅建勛；24期的朱家崎是現任廉政署長、前行政執行署署長；26期的林邦樑目前是高檢署襄閱主任檢察官，曾任法務部檢察司長、南投地檢署檢察長；32期的林嚞慧是現任司法院政風處長，曾任特偵組檢察官；33期的黃謀信是檢察司副司長。

女性部分，32期的余麗貞是行政院洗錢防制辦公室執行秘書、法務部前檢察司副司長；33期的汪南均是前廉政署組長，汪和35期的俞秀端都曾任最高檢特偵組檢察官。

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