女補教師與17歲學生交往 被家長罵不要臉不起訴

2018-12-25 21:34

〔記者王定傳／新北報導〕一名母親小翠（化名）發現30多歲馬姓女補教老師與她年僅17歲、雙胞胎兒子中的小兒子交往，出言罵馬女：「不要臉、狼師、上了一個17歲的小孩」等語，為此被告；新北地檢署認為，馬女與學生交往，甚至有親吻、擁抱照，小翠指「上了一個17歲小孩」有所本，且師生互動可受公評，小翠批評「不要臉」等，未超出合理評論範疇，不起訴！

30多歲的馬女提告指出，今年4月30日晚間，小翠在馬路上侮辱她：「妳是狼師、不要臉」等，甚至誹謗：「妳今天上了一個17歲小孩」。

小翠辯稱，她的一對雙胞胎兒子，原本都在馬女任教的補習班補英文，去年初，她發現，長子與馬女對話曖昧，後因長子拒絕老師，她就未再留意。

今年1月，她察覺小兒子與老師關係密切，追問後，小兒子默認，馬女在LINE中坦承交往，投訴補習班後，馬女簽切結書承諾：「不再有逾越教師本份之舉」也不會再接觸、聯絡。

小翠並指，今年4月，她發現2人仍有聯繫，爭吵後小兒子離家出走，跑到馬女工作室，她請馬女開門，對方卻嗆說：「鬧夠了沒」，她一時氣憤才說「不要臉」等，但未妨害馬女名譽。

檢方調查，馬女曾透過臉書對長子說：「哥哥不愛我了」等，另又對小兒子說：「我愛你寶貝」等，還有擁抱、親吻照，她確實有簽切結書，並對小翠說：「我必須說我很認真的」、「感情我真的沒辦法控制」、「我今天願意為了表示尊重他的父母，跟他分開」等。

檢方認為，小翠指稱馬女先跟長子曖昧再與次子交往，並非無據，小翠出言指「你今天上一個17歲小孩」，是有相當理由確信所述為真；另，馬女以教育為業，與學生互動可受公評，小翠批評未超出合理評論範疇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/