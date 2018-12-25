驚險瞬間！機車擦撞騎士倒地 阿伯險被輾爆頭

2018-12-25 20:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名吳姓騎士（70歲），24日傍晚騎車從大里區國寶街右轉中興路時，因未注意左側是否有來車，造成後方直行的黃姓騎士（21歲）來不及煞車直接撞上，吳男撞上後機車失控，人車倒向中間車道，差一點就遭後方駛來的自小客輾過，所幸即時煞車未撞上，只有機車撞上右前保桿，網友看到影像都捏了一把冷汗直呼：「還好沒事！」；霧峰交通分隊表示，吳男未依規定禮讓直行車，需負較大的肇事責任。

一位網友在臉書「爆料公社」貼文表示，「差點點就輾爆阿伯的頭了（無奈）」從行車記錄器可看到，當時70歲的吳姓阿伯騎車從大里國寶街出來右轉中興路，當時左側從大里橋頭往霧峰方向直行的黃姓騎士（21歲）剛好行經，因反應不及當場撞上。

兩車撞上後，黃姓騎士人車倒地，吳姓阿伯則是失控衝向中間車道，人車並往左偏傾倒，此時後方由謝姓男子駕駛的汽車剛好行經，發現前方有狀況反應快即時煞車，僅吳男的機車碰撞到右前保桿，如果車速快恐怕就直接從阿伯身上輾過。

網友看到紛紛留言：「還好沒事」、「轉彎處出來都不看的...被嚇N次了」、「好加在，福大」。

霧峰交通分隊王世建小隊長表示，吳姓男子從國寶街右轉中興路，並未依規定禮讓左方過來，由黃姓騎士騎乘直行的機車；直行的黃男則未注意車前狀況，吳男未依規定讓車需負較大的肇事責任，兩人都僅輕微擦挫傷無大礙，詳細肇責和是否違規開單，需進一步鑑定釐清。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/