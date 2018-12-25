女兒遭狼父性侵 手繪「寫實」畫控父犯行

2018-12-25 23:33

〔記者王定傳／新北報導〕有輕度智能障礙的13歲女童小玲，遭父親阿強（均為化名）2度性侵，去年間，因電視播報蕭姓假釋性侵犯逃亡新聞，其祖母提醒：「看到那個人，一定要喊救命」，小玲觸及過往，才向在場的社工說出此秘密，並以圖畫方式畫出遭父親性侵時的環境及兩人性徵等，新北地院依對未滿14歲且有精神障礙女子犯強制性交罪，判阿強10年徒刑。

檢警調查，99年9月至100年6月間，約40歲的阿強對讀幼稚園大班、年約5、6歲的小玲伸出狼爪性侵，去年4月又第二度強行性侵，並以「丟掉妳」威脅小玲不准說出此事。

後來因阿強涉嫌對其母施暴，阿強母親曾聲請保護令，去年5月，社工前往住處訪視時，電視正好播報蕭姓假釋性侵犯破壞電子腳鐐後，從澎湖縣搭船到台灣本島行蹤成謎的新聞。小玲祖母因而提醒孫女說：「如果看到那個人，你一定要喊救命」，但小玲觸及過往經歷，表情怪異，社工察覺怪異細心詢問，小玲突然痛哭、說出深藏在心中多年的祕密，社工獲知後緊急安置小玲並報案；阿強全盤否認，辯稱遭女兒陷害，還說：「我什麼沒有做，如果有的話，拿證據出來」。

合議庭認為，小玲下體傷勢確實是性行為所致，她陳述遭父性侵過程始終一致，其祖母、社工證詞也可證實她偶然說出此事，非預先謀劃，且她畫出遭性侵時環境、兩人性徵及相對位置，具相當真實性，加上小玲至今仍有情緒不穩、哭泣創傷反應等證據，判定有罪。

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