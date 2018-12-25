耶誕節大火連襲台中！ 大雅工廠木器全面燃燒

2018-12-25 18:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區秀山七路一間木器工廠，今天下午3點多突然起火，廠內堆放大量木材，火勢一發不可收拾，其中2名員工不慎手腳輕微燙傷，自行就醫，消防局出動大量人車到灌救。

台中市消防局今天下午3點17分接獲報案指稱，大雅區秀山七路一間木器工廠起火，廠內堆放大量木材，大雅分隊長陳昭安到場回報「無人員受困，但火勢很大， 請求再加派2個單位支援。經全力灌救20分鐘，火勢仍無法控制，消防局再加派神岡、清泉、協和、西屯分隊等支援，第一大隊副大隊長楊世葆並到場指揮救災。

楊世葆說，工廠員工有2人手腳輕微被燙傷，自行就醫，至於起火原因有待進一步調查。

這已是耶誕節台中市第二起工廠大火，豐原區鐮村路一家烤漆工廠，上午也突然起火燃燒，火勢蔓延快速，工廠緊鄰民宅，消防局出動大量人車灌救，約1小時才撲滅火勢，幸無人傷亡，但工廠幾乎付之一炬，消防局說，詳細起火原因有待調查。

相關新聞連結：

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2652737

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/