一銀盜領案被判連帶賠573萬 3車手上訴被打槍

2018-12-25 20:23

〔記者楊國文／台北報導〕前年震驚全台的第一商銀ATM遭國際犯罪集團盜領案，共被盜領8327萬元，案發後，嫌犯塞吉等19人離境，檢警逮捕滯留台灣的拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍米海爾與摩爾多瓦籍潘可夫等3人，共起出贓物7754萬元。民事方面，台北地院判安德魯等3人和塞吉等19人須連帶賠償一銀573萬多元，安德魯等3人不服，提起上訴，高等法院今駁回上訴，判安德魯等3人須連帶賠償573萬多元。可上訴。

刑事部份，最高法院去年8月依「刪除他人電腦之電磁紀錄罪」判安德魯4年10月、米海爾4年8月、潘可夫4年6月徒刑，分別併科罰金30萬到50萬元，全案定讞，刑後均須驅逐出境。

安德魯等3人，以及Sergey（塞吉）等19人，是國際犯罪集團成員，前年5月31日晚上10點多，被控侵入一銀倫敦分行電話錄音主機的電腦系統，再侵入銀行內部網路中負責「Procash1500」型號的自動提款機電腦程式，更新派送、監控的應用程式伺服器，植入自行製作的惡意電腦程式，干擾這款型號ATM電腦和吐鈔模組，使ATM在未與一銀帳務系統連線稽核的狀況下直接吐鈔，從前年7月10日凌晨起至11日凌晨止，一銀22家分行所屬的41台ATM遭盜取8327萬7600元現鈔。

經扣除警方查獲歸還的6萬元，及高院刑事庭裁定發還的7748萬5100元，還有573萬2500元下落不明，一銀提告，安德魯和塞吉等19人共22人求償573萬2500元。

求償案審理時，安德魯辯稱，一銀資安早已不全、引誘犯罪，自然須為其怠惰負責並獲得教訓，北院認定乃卸責之詞，去年判安德魯等3人和塞吉等19人須連帶賠償一銀573萬多元。安德魯等3人不服，上訴高等法院。

安德魯等3人主張，一銀應向主謀或保險人求償，或按「情節比例」求償。高院審理認為，安德魯等3人各自分擔負責的工作不同，屬共同侵害一銀財產權，應對一銀負起賠償責任，今駁回上訴。

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