腳踏車違規才被撞 車禍照爆網友論戰

2018-12-25 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT上貼出車禍畫面，寫道1名駕駛在台北市信義路4段違停紅線，開車門時不慎撞到腳踏車騎士，呼籲鄉民們要「2段式開車門」。不過有其他眼尖網友發現，腳踏車沒有行駛一旁的腳踏車道上，是否也有違規嫌疑，引發2派網友爭論。

原PO表示，自己看見1台賓士車違停在紅線上，結果開車門時不小心撞到腳踏車騎士，還想將人扶到路邊，企圖破壞現場，於是原PO迅速拍照存證，並報警處理。原PO在文末也呼籲鄉民們「開車門真的要2段式呀」。

不少網友指責這名肇事車主，不只違規造成他人受傷，還想移動傷患，根本是馬路三寶，肇事責任可能要負擔9成以上。不過有網友指出，雙方是三寶大對決，照片中腳踏車沒有行駛在腳踏車道上，依《道路交通安全規則》124條中規定的「腳踏車應在劃設之慢車道上靠右順序行駛，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛。」來看，恐有違規嫌疑。

其他網友則認為，腳踏車屬於機慢車，走在車道沒有不對，只是腳踏車道更有優先路權而已，騎士也有可能是因為閃避轎車違停，才會切到旁邊車道，反倒被違停車主開車門撞到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/