柯賜海聲請提審成功獲釋 北檢：儘速重新傳喚到案執行

2018-12-25 19:46

〔記者錢利忠／台北報導〕昔日的「抗議天王」柯賜海，犯下偽造文書案而被判刑7月、可易科罰金21萬元確定，他因未到案執行而被通緝，並於昨天在亞東醫院看病時被捕，隨即移送台北地檢署歸案，但他主張其戶籍地台南市沒收到判決書及執行命令，聲請提審；台北地院認定檢方未經合法送達、傳喚、拘提，難認定逃匿就發布通緝，程序不合法，當庭裁定釋放柯賜海。

北檢今天下午5點多發布新聞稿表示，柯賜海因犯偽造文書罪，經高等法院判處7月徒刑確定，北檢執行科收到高檢署所函送的卷宗後，即分案辦理，並就卷內柯賜海所陳報的住居所共6處，進行傳喚、拘提，均執行無著後才認為柯賜海逃匿，進而發布通緝，程序尚無違誤。

北檢指出，柯賜海昨天被緝獲到案後，向台北地院聲請提審，主張其於上開案件上訴至最高法院之上訴狀，已載明其位於台南地區的地址等；經查，該台南地區地址只是柯賜海寄發上訴狀信封上所載的寄信地址，柯賜海並未在上訴狀或其他書狀中，指寄信地址即為其居所，之後最高法院判決亦未記載該地址為柯賜海的居所，送達判決也沒寄到該址，究竟該址是否為柯賜海的居所仍有疑義。

北檢聲明表示，按法院所為提審釋放之裁定，不得聲明不服，提審法第9條第2項定有明文。因此，北檢將儘速就柯賜海上開台南地區地址重行傳喚其到案執行。

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