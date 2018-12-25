懷疑車上有小三...正宮開VOLVO硬騎老公BMW

這起事故兩輛肇事車量大牌數字4碼雷同，傳出兩車駕駛竟然是夫妻。（擷取自臉書社團「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

2018-12-25 17:53

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區金城路、和平路口今天下午傳出兩輛進口車對撞車禍，白色VOLVO XC40休旅車撞BMW323i轎車，休旅車右側車輪硬從轎車左側「騎上」轎車駕駛室及引擎蓋；2車都要價不斐，巧合的是兩輛進口車車牌數字4碼完全相同，引起圍觀路人議論紛紛，原以為是迴轉不慎造成事故，沒想到峰迴路轉，稍晚傳出兩車駕駛居然是夫妻關係，當時老婆疑似發現老公開車載小三才會駕車追趕。

據了解，駕駛轎車的蕭男近來疑與太太詹女感情不睦，今天告知太太要外出與友人午餐，詹女駕駛休旅車載著女兒暗中尾隨，在土城一處賣場發現老公與1名女子互動親暱，懷疑對方是小三，老公與女子開車離開時，她一怒之下沿路追車、數度擦撞，最後在金城、和平路口迴轉時，未抓準車距才會發生車禍。

有目擊者指出，車禍發生後，雙方男女駕駛曾下車發生拉扯，女方還一度追打從轎車上下車的女子，女子最後逃進捷運站求救；但蕭男聲稱，車上女子為公司員工，一切是因老婆疑心病太重。

警方指出，經過檢測，雙方都沒有酒駕，但詹女駕車於路上衝撞他車，涉嫌危險駕駛，正依公共危險罪嫌偵辦中。

這輛白色VOLVO XC40休旅車在土城區金城路、和平路口硬是「騎上」BMW323i轎車，事後傳出，是因為懷疑有小三，老婆開車撞上老公的車。（記者余衡翻攝）

車禍後女方趕緊抱出女兒（記者余衡翻攝）

車內女子逃入捷運站求救（記者余衡翻攝）

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