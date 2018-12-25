拖船遇險急通報 我人道救援無國界

2018-12-25 17:32

［記者陳賢義／台東報導］今日凌晨海巡署第10巡防區指揮部接獲通報，有1艘馬來西亞籍拖船KANTAN OSCAR，位於台東東南方外海約146浬菲律賓搜救區，發出遇險信號，由國搜中心通報國防部搜救機及該署海巡艦艇前往救援，並由海鷗救難直昇機到達失事海域，成功將船上11名印尼籍船員全數平安吊掛上機，再由第十巡防區接送11員印尼船員至隊部休息安置。

國搜中心24日晚間9時46分獲，馬來西亞籍拖船KANTAN OSCAR11名印尼籍船員，在台東東南方142浬、菲律賓搜救區因船艙進水棄船求援，立刻調派搜救機、艦前往救援，並通報菲律賓搜救中心、基隆岸台及漁業署廣播附近船隻增援，當晚11時國防部夜待機EC-225從嘉義起飛，11時58分落地志航補，昨日凌晨搜救定翼機機自屏南機場起飛執行照明彈投擲，EC-225夜待機同步起飛，凌晨3時15分順利將11人全數成功吊掛。

11名船員返回志航基地，第十巡防區旋即載返隊部安置，提供熱粥、早餐、熱水盥洗及休息室補眠等，展睍國際人道救援及無國界熱忱服務，後續交由移民署花蓮國境大隊及船公司代理行人員辦理相關入境及安置事宜。

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