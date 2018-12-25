欠賭款逾400萬元 華擎科技專員竟這樣解決

2018-12-25 20:56

〔記者溫于德／台北報導〕北市曹男日前雖進入和碩聯合科技子公司華擎科技擔任財務專員，卻因沉迷賭博急需用錢，侵占華擎科技外幣現金，事後還偽造公司大小章盜領存款，不但被開除還遭提告。士林地檢署日前偵結，依業務侵占、偽造文書等罪起訴曹。

2015年，曹男在華擎科技財務部擔任初級專員，平日工作包括外幣現鈔付款、領用和保管業務，前年1月間，曹挪用公司原本要拿給同事出差用的美金、歐元與人民幣，好支付賭債；截至去年中為止，曹共拿了12次，最少一次是英鎊300元，最多則是美金6萬餘元，累積台幣411萬餘元。

起訴書指，曹男犯罪手法為，登入公司帳務系統，製作不實的出差記錄別，差額均變成同仁預支出差費用，歷經1年半，曹又因擔心遭人發現，竟拿公司存摺，偽造公司大、小章，直接到銀行提領現金，部分回補公司，部分再侵占。

曹男去年6月初遭公司發現侵占現金，被要求回補同時也遭開除，但無資力的曹根本無法繳回帳款。

士林地檢署日前偵結，認定曹男行為已涉業務登載不實、侵佔、偽造文書等罪，提起公訴。

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