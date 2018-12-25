老翁代步車「欠電」 暖警伸援徒步推車

2018-12-25 18:56

［記者陳賢義／台東報導］陰雨綿綿的夜晚，台東縣警局池上分駐所警據報，有老翁乘電動車「欠電」待援，馳援到場，隨即以手推方式，將行動不便乘坐電動醫療代步車的老翁安全推到對向，暖心及貼心不僅讓老翁安全返家，也維護了交通安全。

「台9線上有民乘坐電動代步車老翁停滯在路旁，車來車往很危險，請警方前往協助」池上分駐所警員曾明元、陳信帆及林欣琁獲報，抵達現場詢問，原來老翁所乘坐的電動代步車電力不足，而且天色昏暗又飄著小雨，往返車輛疾駛而過，只好就地停置不敢橫越，3警隨即徒步推車，將老翁連車帶人推到對向，一路跟隨護送到家。

關山警分局表示，醫療用電動代步車不是車，是行人活動的輔助工具，路權等同行人，但在鄉間常見長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，可能對自己或他人造成危險，因為電動代步車車身低，不論是行駛中靠近他車或停等紅燈時，稍不注意就會被忽視，極成為車下魂，另電動代步車缺乏夜間照明及警示安全設備，如在路上趴趴走，遇未注意車前狀況的駕駛人，就容易造成重大交通事故，籲使用電動代步車民眾應遵守行人相關規定。

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