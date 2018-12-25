KTV外堵人尋仇 2煞狠砍仇家到臟器外露

2018-12-25 17:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市22歲陳姓男子與王姓男子因細故結怨，今年3月間，陳男得知王男在桃園區錢櫃唱歌，夥同邱姓友人等人持開山刀、西瓜刀到KTV尋仇，將王男砍到臟氣外露、血流如注，警消獲報到場將王男緊急送醫才撿回一命。桃園地檢署今偵結，認陳、邱2人涉犯殺人未遂罪嫌重大，予以起訴。

檢警調查，陳、邱2人是朋友，而陳男跟被害王男有糾紛，今年3月11日凌晨，陳男在臉書上看到王男打卡在錢櫃唱歌聚會照片，隨即聯絡邱男等人分別搭車到錢櫃尋仇，躲在暗巷埋伏。

檢警發現，當天凌晨4點多，陳、邱一干人見王男從KTV門口走出，隨即持西瓜刀、開山刀及棍棒從巷內衝出，王男見狀拔腿就跑，在翻越柵欄時被陳、邱等人追上，持西瓜刀、開山刀猛朝腹部及攻擊，手部、腹部都有刀傷，臟器 外露。

陳男坦承，案發時持刀砍傷王男背部、臀部及腹部，並將犯案刀具丟在附近巷弄；邱男也說，因為陳男與王男有糾紛，才陪陳男到錢櫃尋仇，並砍傷王男腳部，而案發前陳男有在草叢找到袋子，裡面裝刀械跟棍棒，並表示「裡面有東西」，一票人拿完武器後躲在巷弄，直到陳男看見王男走出並大喊「就是他」，一行人追著王男跑，並持刀砍傷王男。

被害王男、證人馮女及強男指證歷歷；陳姓運將說，邱男當時跳上他的車，要求他趕快開，但隨即就被警方攔下。

檢方認為，案發時陳、邱一見到王男就持刀追趕，看到王男無法逃離及下手砍殺，造成手腳處傷口深可見骨，且臟氣外露，可見2人用力之猛，殺意之堅，認2人涉犯殺人未遂罪嫌重大，將2人起訴。

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