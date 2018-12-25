雨天割檳榔觸電灼傷 台電判賠老農55萬多元

2018-12-25 17:22

〔記者李立法／屏東報導〕林姓老農持長枝剪在下雨天割檳榔，疑碰觸檳榔園上方的台電線路，導致身上遭受嚴重灼傷，老翁送醫保住性命，事後氣得向台電求償，雖然台電辯稱電線高度遠超過檳榔樹，林翁雨天在有電力設施的區域持長刀割檳榔也有所疏忽，但法官認為台電應為這起觸電意外負起責任，判賠55萬多元。

66歲林翁在自家檳榔園割檳榔，疑因手持的長枝剪碰觸到檳榔園上方電線，導致林翁肩膀及右手等處分受2至3度灼傷，送醫治療後，休養長達一年無法工作，林翁認為台電設施不當，讓他身受其害，要求台電賠償醫藥費、精神撫慰金等近147萬元。

台電認為該檳榔園上方的電線離地面達6.5公尺，與檳榔樹平均高度保持1.6公尺，符合「電業供電線路設置規則」，且每年派員巡查2次，電力設備的設置及管理並無缺失。

法官認則為，林翁發生觸電意外後，台電曾更換電線包覆絕緣體，顯然之前有遇雨漏電疑慮，若台電有定期派員巡查，應可適時更換材料，或要求地主修剪檳榔葉，以免與電線發生磨擦，影響安全，但台電並未有所作為，應負賠償責任，衡量全案情狀及林翁傷勢，台電應給付林翁55萬1509元，可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/