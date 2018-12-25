「好像前女友」 男子機場射精抹女大生窄裙被訴

2018-12-25 16:01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市56歲邱姓男子，今年8月下旬在桃園機場第二航廈出境大廳，因見到前方穿著窄裙的女大生「好像前女友」，涉嫌在大庭廣眾之下隔褲打手槍，還將射出精液抹到女生穿的窄裙上，經女方友人陳姓男子發現邱男舉止怪異，報警處理，桃園地檢署今偵結，認邱男涉犯公然猥褻罪嫌重大，將他起訴。

檢警調查，有多次妨害風化以及性騷擾前科的邱男，今年8月25日下午2點多跑到桃園機場第二航廈出境大廳，見當時在機場實習的女大生穿著窄裙，身材姣好，無視現場人潮眾多，公然在12、13號櫃台將左手伸入長褲內前打手槍，撫摸至射精後還將精液抹在女子窄裙上，陳男發現邱男舉止怪異，並發現女子窄裙沾有精液，報警處理。

邱男到案供稱是因為女方長得像前女友，才忍不住自慰，並辯稱只有射精到對方裙子上，沒有觸摸到對方身體；被害女子則說，當時沒有察覺邱有碰觸到身體，陳男也表示沒有看見邱男用手碰女大生。

檢方根據，雙方證詞、窄裙、監視器畫面等，認邱男涉犯公然猥褻罪嫌重大予以起訴，至於因查無邱男有碰觸被害女子的具體事證，涉犯性騷擾防治法部分不起訴。

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