勒索建商一審判14年 鄒桂蓉參選里長涉賄被搜索約談

2018-12-25 15:52

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任台北市中正區南福里里長的鄒桂蓉，因涉以里長職權向轄內施做水電及瓦斯管線的建商強索180萬元，以換取她簽核道路挖掘許可文件，去年8月一審台北地院依藉勢藉端勒索財物罪判她14年徒刑、褫奪公權5年；此次鄒女參選里長，又涉及在選後招待選民參訪台中花博1日遊，涉期約賄選，北檢今搜索鄒女住處並約談她到案，朝違反選罷法方向偵辦。

103年12月25日，鄒桂蓉就任里長，她選前原以建商施工造成她的住處以及社區牆壁受損為由，向建商索取50萬元修繕費，但她選上里長後，涉嫌獅子大開口向建商強索200萬元，否則將不同意建商在里內挖掘道路。

前年11月，檢調發動搜索，訊後將她聲押獲准，去年1月北檢依違反貪污治罪條例等罪將她起訴，去年8月一審台北地院依藉勢藉端勒索財物罪判她14年徒刑、褫奪公權5年，現仍在二審審理中。

鄒桂蓉此次再次參選里長，雖然落選，但她仍涉嫌在選舉後的11月底，招待60多名里民到台中市參觀花博1日遊，其中有30多人具有里長投票資格。北檢今指揮台北市警局中正二分局，搜索鄒女的住處，並以賄選罪被告身分約談她到案，另傳喚樁腳、選民等15名證人。

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