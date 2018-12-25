五股灌漿車衝撞機械工廠 駕駛夾困斷腿

2018-12-25 15:25

〔記者王宣晴／新北報導〕51歲的黃姓灌漿車駕駛今天中午載著老闆駕駛灌漿車準備從新北市五股前往永和上班，行經孝義路時疑因煞車失靈，在下坡處失控撞上擋土牆，隨後衝進路旁的機械工廠，黃男受困車內，左小腿骨折，所幸暫無生命危險，確切車禍原因仍待調查釐清。

警方調查，今天上午11時許，黃男載著老闆駕駛灌漿車，準備從五股孝義路的停車場出發，前往永和的工地施工，不料出發不到5分鐘，灌漿車疑因煞車失靈失控，黃男先嘗試擦撞山壁減速，但仍無法煞車，最終撞上路旁的機械工廠。

機械工廠員工聽到巨大撞擊聲，一開始以為工廠內機具倒塌，沒想到查看後發現工廠門口遭灌漿車衝撞，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵，發現灌漿車頭嚴重毀損變形，黃姓駕駛被夾困車內，副駕駛座的老闆已自行脫困。

消防人員趕緊破壞車頭將黃男救出，發現黃男左小腿開放性骨折，傷勢嚴重，連忙將他送醫急救，目前黃男將轉院治療觀察，警方介入調查，確認黃男酒測值為零，前一天休假，並無疲勞駕駛情況，初步研判應是煞車失靈釀成車禍，確切車禍原因仍待調查釐清。

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