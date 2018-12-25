上兵掌握士官長帶學妹私下聊天 竟把對方當提款機

2018-12-25 15:20

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓上兵得知連姓士官帶學妹回寢室聊天，已違反「兩性營規規定」，竟打LINE免費電話恐嚇「若你不匯款，將舉法你在營區內飲酒與違反營規」等語；無奈地連只能當面給錢，或分14次匯款41萬餘元。後因陳需索無度加上他已退伍，連才提告。士林地檢署偵查後依恐嚇取財罪將陳起訴。

起訴指出，軍階較低的陳與軍階相對高的連均在新北市三芝區軍營內服役，今年3月14日前某日，陳得知連在營區內飲酒，還私下學妹在寢室聊天，均已違反相關規定，其中與異性聊天更違反「兩性營規規定」，該規定明白要求「辦公室內應避免男女獨處一室．．．」；陳竟開始向擔心出事的連要求給錢，否則將向上舉發。

連除了當面給錢，更從今年3月14日起至5月底，分14次匯款41萬4000元，最多一筆是5萬元、最少則是3000元，平時則依陳的要求匯款1至3萬元。

5月27日這天，已退伍的陳再度打LINE給連要求匯款，言談間明白表示，「若你不匯款，將舉法你在營區內飲酒與違反營規」；連當日雖分4次匯款、共6萬5000元，但最終忍受不了，報警處理。

連到案後承認犯行；檢察官偵辦後認定連確有恐嚇取財一事，但因當面收錢部分沒有證據，僅認定有匯款紀錄的14次，依法起訴。

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