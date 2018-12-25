國中畢業粗工假扮「執行官」賺3萬元得賠101萬元

2018-12-25 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子丁奕烜去年加入詐欺集團，國中畢業當粗工的他，假冒法院的「執行官」，向李姓女子詐得台幣101萬餘元，並獲得3萬元酬勞，警方只抓到他一人，並未抓到其他詐欺集團成員，刑事部分，法院依加重詐欺罪判決徒刑1年6月，民事部分，丁男得扛起全部損害賠償之責，台中高分院判決丁男應如數賠償這筆錢給林女，全案確定。

判決書指出，國中畢業未婚的丁奕烜任職工地粗工，日薪約1000元，去年6月經朋友「小黑」介紹，加入「小黑」、「文秉」等人（真實年籍不詳）組成的詐欺集團擔任車手，去年8月1日上午，李姓女子接獲詐欺電話，對方謊稱積欠4萬元電信費用，且李女另涉刑案，必須把所有的錢領出，交給法院的「執行官」監管，否則會被逮捕入獄，這雖是老套的騙術，李女卻深信，將帳戶內的2萬餘元美金（折合台幣60萬餘元），以及台幣40萬元，分兩次交給假冒「執行官」的丁男，丁男則獲得3萬元酬勞。

同年9月20日上午，丁男騎著贓車，拿面額1000元的玩具鈔票18張（1萬8000元）的玩具鈔票，在於玩具鈔票的上下，各放一張千元真鈔，向彩券行買刮刮樂，並刮得1萬元彩金，被警方逮捕法辦，但警方沒有抓到「小黑」等詐欺共犯，刑事部分，法院判刑1年10月，李女則索賠101萬餘元的損失。

台中高分院審理時，丁男對李女的提告內容完全不爭執，也同意李女的索賠請求，但強調自己沒有錢賠償，法院認定丁男與共犯共同詐欺損害李女權益，但警方只抓到丁男，丁男是共同侵權行為人，應對於全部損害連帶負損害賠償責任，據此判決丁男應賠償101萬餘元，全案確定。

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