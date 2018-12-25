爭風吃醋買兇殺情敵未遂 判6年10月

2018-12-25 14:34

［記者楊政郡／台中報導］男子車忠達疑似爭風吃醋，不滿林女離婚還與前夫江男同居，且傳出林女還被施暴毆打及精神凌虐，竟提供槍彈、花30萬雇用吳男行兇，槍殺江男未遂，台中地院依殺人未遂等罪判車6年10月，及得易科罰金3月，吳男判5年10月，及得易科罰金3月。

台中地院判決書指出，車忠達（31歲）與吳明桓（29歲）是朋友關係，江則是林女（殺人未遂不起訴處分）的前夫。林女曾與車嫌同居，但又一度回去與前夫同居，產生微妙三角關係，車嫌供稱是得知林女與江男同居期間，屢遭江施暴毆打及精神凌虐，萌生殺害江的念頭。

2017年9月底，與吳明桓商議，由車嫌提供槍彈，支付30萬給吳，吳則在車出國期間（2017年10月9日至同年月11日）槍殺江男。車嫌如期出國，出國前把槍彈交給吳，但這兩天吳找不到下手機會，同年月11日16時車返國後，2人再次商議，由車嫌在苗栗偷了2面車牌，12日掛在吳嫌自小客車上，再次交代吳嫌：「能讓江某某多嚴重，就多嚴重」等語。

當天晚上23時，吳嫌跟到江男的車子，待江男下車，即持手槍朝江射擊1發，致江有左側肱骨開放性粉碎性骨折，左側上臂開放性傷口及彈頭卡住其胸腔氣管後方等傷害，經江男的小孩發現送醫救回一命。

吳則連夜北上桃園機場，等候搭機出境，但翌日凌晨5時許警方循線，在第一航廈B6出境候機室內拘獲吳嫌，循線扣下車輛及系爭車牌，同日將車嫌拘提到案。

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