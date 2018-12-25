柯賜海提審成功當庭獲釋 自己走出法院不假他人

2018-12-25 13:38

〔記者張文川／台北報導〕「抗議天王」柯賜海因偽造文書案被判刑7月、可易科罰金21萬元確定，因未到案執行而被通緝，昨在亞東醫院看病時被捕，他被送進台北地檢署歸案時，主張戶籍地台南市沒有收到判決書和執行命令，聲請提審；台北地院今上午開庭後，認定檢方未經合法送達、傳喚、拘提，難以認定逃匿就發布通緝，通緝程序不合法，中午裁定當庭釋放柯賜海。

柯賜海中午獲釋後，竟一改昨天虛弱無力、須兩名員警包夾拖行才能前進的淒慘模樣，今竟然能自行走出法院，不假他人之手，前後對比，對司法又是一大諷刺。

柯賜海聲請主張，他上訴最高法院的上訴狀裡已有寫臺南地址，但是都沒有收到判決跟執行命令，送達程序跟案件執行程序不合法；他知道被通緝後，有聲明異議、聲請暫緩執行，因為他目前是巴金森氏病第三期，想要易科罰金，檢察官也不讓他分期付款，他覺得不公平。

法官調查，北檢9月25日發布柯的通緝令，但在此之前，北檢的執行傳票、拘票寄送的6個住居地址中，3個在台北市、3個在花蓮縣，從未寄至最高院上訴狀載明的台南市地址，未合法送達執行傳票，也不曾派人至台南拘提柯賜海到案，難以認定柯賜海有傳喚未到、拘提無著的逃匿情況，北檢發布的通緝通緝書顯有違誤，逮捕、拘禁程序不合法，採信柯的聲請理由，將柯當庭釋放。

警方昨先陪同柯完成看診、領藥程序，才逮捕上銬，依法製作筆錄移送，訊問時，柯僅表示沒收到判決書，有聲請暫緩執行，並非刻意不到案。

62歲柯賜海宣稱罹患帕金森氏症第三期，雙腳無力行走，他昨從北投警分局離開時，還得靠兩名警員攙扶，才能緩緩上警車，並不停碎碎念「我有聲請暫緩執行」、「我會死在監獄裡」，模樣看起來相當淒慘。

檢察官考量柯賜海行動不便，破例同意警車從地下囚車道進入，讓柯坐輪椅直接進入候審室，柯隨後告訴檢察官他要聲請提審，北院法官今上午開庭。

此案源於，前空姐劉若鈴經營的品芳苑公司需要資金周轉，柯賜海為了替她借錢，幫她把公司資本額從25萬虛設至2500萬，改名為聯立光電科技公司，用假交易讓聯立公司逃漏稅125萬；高等法院今年8月判柯7月徒刑、可易科罰金21萬，柯因遲未到案，遭到通緝。

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