323佔領行政院案傳官警作證 魏揚：對被打的我們是傷害

2018-12-25 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕高院上午審理「323佔領行政院案」，學運領袖之一魏揚等被告的律師團認為合議庭指揮訴訟有偏頗之虞，日前已聲請法官迴避及停止審理，今一開庭，合議庭即宣佈暫時停止審理，魏揚認為，合議庭傳當時指揮官方仰寧等官警出庭作證，「對我、對許多被打的人而言，是一種傷害」。

高院今開庭後，以五分鐘即諭知此案暫時停止審理，引起譁然。庭後，針對律師團質疑合議庭竟傳喚當時指揮官之一、現任北市警局副局長方仰寧出庭作證，魏揚認為，當時，方仰寧是第一線下令暴力驅離群眾，用警棍、用盾牌，「我無法理解，為何官警等人的證詞，可以被看成對當時狀況的客觀描述！」

魏揚強調，當時的指揮官方仰寧直到現在未對當時狀況負起任何責任，合議庭讓方仰寧以證人身分出庭，對他們這些當事人來說，「情何以堪！」；此外，加上合議庭律師團請求調閱的證據，僅表示請等候通知，魏揚認為，這就是不同標準！

魏揚認為，當時打人驅離民眾的警察，至今4年過去了，竟然沒有人被究責，方仰寧等官警以證人身份出庭，「他們坐在證人席上，不僅對我是一個傷害，對許多被打的民眾來說，都是一種傷害」。

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