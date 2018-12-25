西門町出現迷魂大盜 偷走老闆娘手機跟90萬貨物

2018-12-25 12:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市西門町驚傳出現迷魂大盜！有一家精品店指控，一名37歲林姓女熟客昨天到店內要拿取90萬元代購的貨物時，拿出不明藥物聲稱可以減肥、對身體好，40歲蔡姓老闆娘因與林熟識，不疑有他吃下，想不到3分鐘後就趴下；林趁機偷走iPhone手機，還要員工把90萬貨物搬上車，隨即逃逸無蹤。

店家上臉書爆料公社指控，這名林姓迷魂盜是店內常客，與老闆娘熟識多年，她本月初請店家代購精品、服飾、皮件、包包等總價約90萬元的各式商品。她昨天下午2點多到店內準備點交，並趁隙與老闆娘閒談，言談間她拿出不明藥物給老闆娘吃，老闆娘不疑有他，想不到吞服藥物後3分鐘左右，隨即「沒意識趴下在桌上」。

林隨即偷走老闆娘的iPhone X手機，還騙店內員工說已經與老闆娘點交完畢，要員工幫忙把貨物搬上車。

店家還說，林原本向店家聲稱，她曾在板橋江翠國中擔任芭蕾舞老師，有兩個小孩，但他們去向警方報案後，才知道林是詐欺慣犯。

警方說，目前已經介入調查，並積極調閱監視器畫面追查林女下落，將全力追緝。

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