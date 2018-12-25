323佔領行政院案律師團疑心證偏頗 高院指法官迴避案已分案

2018-12-25 12:59

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今審理「323佔領行政院案」，律師團質疑合議庭心證偏頗，對被告充滿敵意，無法公正客觀審理此案，因此22日已聲請法官迴避、停止審理，今開庭前，選在高院前召開記者會，聲稱：「我們要求一場公正的審判」。高院表示已分案審理中。

律師團指出，二審在之前調查庭的階段，受命法官多次訊問被告與案情無關的事情，例如要求當事人回答什麼是「權力分立」、「最後手段」等，若當事人無法精確地回答，法官即面露不耐表情，好像當事人連基本的問題都不會，憑什麼上街頭。

律師團表示，審理庭的第一次開庭，合議庭將所有被告共17人傳來，卻僅詢問當事人對檢察官上訴有什麼意見後即結束。本月18日第二次開庭時，法官依職權傳喚6名員警作證，但傳喚前未讓當事人及辯護律師陳述意見，且在開庭通知上也未註明。

對此，律師當庭詢問傳喚的目的、待證事實是什麼？審判長陳筱珮均以「我想了解當晚的整體事實」等語搪塞，經律師多次提出異議後，審判長陳筱珮不再堅持當天必須訊問證人，卻又說，既然人都來了，為避免法庭空轉，就讓這些人陳述自己當晚的勤務。律師團質疑，這些人在法庭上的身份為何？法官指員警是「妨害公務的被害人」，員警離開時，法官還提醒員警，下次開庭記得帶受傷診斷證明書，並準備陳述自己受傷的過程。

律師團指出，刑事訴訟法於2002年修正，引進「改良式當事人進行主義」後，法官的角色為中立客觀的聽訟者，舉證的責任在檢察官身上，但法官違法訴訟指揮、對當事人充滿敵意，為獲得公平審判的機會，因此日前聲請法官迴避、停止審理，希望法官不致淪為司法追訴的幫兇。

高院發言人、行政庭長林瑞斌表示，聲請法官迴避案已分案審理，會儘快做出裁定；至於審判長陳筱珮傳喚6名官警，依刑事訴訟法規定，除了檢察官、律師可聲請調查證據外，法官認為有必要時，可依職權主動進行調查及傳喚證人，不過，此案個案情形已分案由其他合議庭審理、調查中。

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