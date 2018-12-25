MOD頻道下架糾紛 台互董事長王志隆批「鄭優說謊」獲不起訴

2018-12-25 12:13

〔記者錢利忠／台北報導〕中華電信MOD去年發生台灣電視史上最大的斷訊事件，引發中華電信董事長鄭優以及頻道商台灣互動董事長王志隆之間的糾紛，鄭優不滿王志隆僱人開宣傳車、舉牌及架設網站，到處宣傳「鄭優說謊」，控告王志隆妨害名譽；台北地檢署認為，MOD斷訊為公眾事務，縱使王志隆的言論使鄭優感到難堪不快，但此事可受公評，今將王志隆不起訴。

根據公司登記資料，台互最大股東是華人衛視負責人王志隆，他早年以有線電視的股市頻道起家，成立華衛電視台，當中華電信大力砸錢推廣MOD，王志隆以博斯高球頻道切入並找到最佳獲利模式，成為MOD最大的頻道代理商。

去年7月1日，中華電信無預警將台互的44個頻道下架，兩星期後又突然恢復上架，除造成MOD用戶怨聲載道，也使台互董事長王志隆損失3千多萬元。

王志隆質疑鄭優假改革之名，迫害營運商，不僅發表公開信，點名鄭優不適任，還針對台互44個頻道被斷訊一事，中華電信原承諾要補償一半損失，但之後卻無共識，指控「鄭優說謊」。

今年1月起，王志隆除架設「鄭優說謊」的網站之外，還僱人開著附上「鄭優說謊」網站二維條碼（QR Code）的宣傳車，在中華電信總公司附近繞行，並找來數名辣妹在街頭高舉廣告看板。鄭優認為王志隆對他進行人身攻擊，控告王志隆妨害名譽。

檢方調查，去年7月13日，王志隆及鄭優確實曾被安排會面，討論中華電信補償台互頻道下架損失一事，且王志隆是針對MOD斷訊一事，而對鄭優的處置進行評論，其言論與公眾事務有關並可受公評，因此認定王志隆的罪證不足。

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