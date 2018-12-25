中檢首拍「比特幣」 巧遇市場慘跌無人問津

2018-12-25 11:54

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署「拍賣小棧」首次開賣，熱鬧滾滾，首拍5部自小客車及110顆的「比特幣」，結果車子叫價熱烈，全部高價賣出，得標總價389萬2000元！但「比特幣」拍賣，不巧前一天價格大跌至4千餘美元，當事人附條件要求每顆底價要5千美元，拍賣官一說完條件，人潮紛紛走避，無人問津。

台中地檢署剛完成設置的「拍賣小棧」，今天上午由檢察官林俊言進行首拍，五部查扣的自小客車，就放在拍賣場附近，也在照片在螢幕上呈現，都是雙Ｂ、LEXUS名車，一開始叫價就很熱烈，5部車都是在高檔價格賣出，總價賣出389萬2000元。

而今天拍賣最新鮮是「比特幣」拍賣，這是「IRS國際儲備集團」以投資「比特幣」等幌子吸金約15億元，檢察官查扣包括林姓主嫌及會員所有總計約196顆比特幣，其中林嫌所有110.98顆願意拿出來拍賣。

而查獲當時比特幣時價每顆在6千多美元，當事人附條件要求底價至少要在5千美元，但是比特幣價格波動非常大，昨天掉到只剩4千餘美金，所以上午檢察官說明條件及現況後，人潮就走避、散會，乏人問津。

中檢表示，因為這個虛擬貨幣價格變動太大，應該不會再拿出來拍賣，這是第一次也是最後一次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/