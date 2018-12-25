盧秀燕就職 公民團體「祝賀」：空污何解等

2018-12-25 11:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新任市長盧秀燕上午就職，台中市10餘個公民團體在就職典禮對面的議會前空地高呼「市長、議員給問嗎」，集體提問新市長及市議員「府會一家親」、「土地重劃爭議」及「空污」等爭議何解，強調未來會持續監督市政及市議會。

台中市新任市長及市議員就職日逢耶誕節，「市長、議員給問嗎」行動請來耶誕老人發送諸多議題，「沃草」專案經理王希指出，今天在新市長就職提出「市長、議員給問嗎」行動，不是為抗議，而是「祝賀」新市長及新市議會，更要提醒新人新政下，過去4年懸而未決的議題如何解決，台中的公民團體以行動象徵未來會持續監督。

公民團體連番提問包括盧秀燕競選期間主打「中電不北送」以改善空污，而市府回應已「中電中用」，但生煤管制條例要求台中火力發電廠「4年減煤4成」仍未落實，新市長未來如何減少固定及移動污染排放？配套的節能及綠能政策又是什麼。

另有同志團體關切盧秀燕選前簽署反同的「愛家公投」，選後又綁上挺同的彩虹布條，立場搖擺不定，婚姻平權及性別平等教育的立場與政策究竟為何等。

公民團體更指，胡志強市長任內核定大量具弊端的自辦重劃案，林佳龍市長任內執行「不予核定10公頃以上土地自辦重劃」政策，新市長是否會繼績施行，避免重劃爭議。

台灣土地正義行動聯盟常務理事林金連指出，回憶過去台中有多少土地議題未能解決，期待新市長上任能審慎評估，尊重人民，不要像過去一樣霸凌人民，讓人民活不下去；針對黎明幼兒園爭議，也希望新市長能「面對它」。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑另「疑問」盧秀燕當選後「荒腔走板」，選後四處謝票，表態支持市議會議長及副議員，「喬」好人選，還說，不會被質詢到，「府會一家親」，令人看到地方派系回來了，派系正一步一步把持台中市府，甚至小內閣團隊保守甚至是舊市府胡志強時代市府人事復辟。

林金連也指出，這次選舉大家針對市長強烈被翻盤，但市議員沒什麼改變，希望市民繼續努力監督台中市議員，不要府會和諧下，就是掠奪人民財產及人民居住權，盼新議會及新市長有所作為。

公民團體籲新市議會善盡職責，也強調將持續監督市政及議會問政品質。

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